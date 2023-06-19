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Аргентинский нападающий Месси призвал не отказываться от своих желаний, несмотря ни на что

Нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что никогда не надо отказываться от поставленных целей в жизни. Об этом он рассказал в промо-ролике компании Adidas.

Месси выдал мотивационную цитату
© Газета.Ru

По его словам, самое важное — идти вперед, даже если на пути возникают серьезные трудности.

«Я понял, что дело заключается не только в том, чтобы выиграть, но и в том, что на этом пути к победе ты получаешь ценные жизненные советы.

Я убежден, что стремление достигнуть успеха, готовность это сделать, особенно тогда, когда перед тобой возникают препятствия, особенно важны.

Никогда не отступайтесь от своей мечты», — заявил Месси.

Напомним, что в 2022 году 35-летний форвард вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира, переиграв в финальном матче по пенальти сборную Франции.

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