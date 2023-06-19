Месси выдал мотивационную цитату

«Я понял, что дело заключается не только в том, чтобы выиграть, но и в том, что на этом пути к победе ты получаешь ценные жизненные советы.



Я убежден, что стремление достигнуть успеха, готовность это сделать, особенно тогда, когда перед тобой возникают препятствия, особенно важны.



Никогда не отступайтесь от своей мечты», — заявил Месси.