«Рома» интересовалась Сафоновым, но американские владельцы клуба запретили покупать игрока
«Рома» весной интересовалась вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым. Римляне рассчитывали заполучить 24-летнего голкипера в летнее трансферное окно, пишет «Чемпионат».
«Руководство итальянского клуба высоко оценивало российского голкипера. Но запрет на ведение переговоров наложили американские владельцы «Ромы» из-за политической ситуации», — рассказал источник «Чемпионата».
Матвей является воспитанником академии «Краснодара». С «быками» он дважды брал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги, добирался до финала Кубка страны. В завершившемся сезоне Сафонов провёл 36 матчей на клубном уровне, пропустил 52 мяча, 11 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.