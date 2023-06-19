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«Рома» интересовалась Сафоновым, но американские владельцы клуба запретили покупать игрока

«Рома» весной интересовалась вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым. Римляне рассчитывали заполучить 24-летнего голкипера в летнее трансферное окно, пишет «Чемпионат».

«Рома» интересовалась Сафоновым, но американские владельцы клуба запретили покупать игрока
© Betassist

«Руководство итальянского клуба высоко оценивало российского голкипера. Но запрет на ведение переговоров наложили американские владельцы «Ромы» из-за политической ситуации», — рассказал источник «Чемпионата».

Матвей является воспитанником академии «Краснодара». С «быками» он дважды брал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги, добирался до финала Кубка страны. В завершившемся сезоне Сафонов провёл 36 матчей на клубном уровне, пропустил 52 мяча, 11 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

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