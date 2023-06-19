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Рубен Невеш стал игроком «Аль-Хиляля» — Романо

Португальский полузащитник Рубен Невеш завершил переход из «Вулверхэмптона» в саудовский «Аль-Хиляль», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Рубен Невеш стал игроком «Аль-Хиляля»
© globallookpress.com

По сведениям источника, футболист прошёл медицинское обследование и заключил трёхлетний контракт с клубом. «Вулверхэмптон» получит за Невеша € 55 млн. Ожидается, что на этой неделе о трансфере объявят официально.

За английский «Вулверхэмптон» Рубен играл с 2017 года. К «волкам» португалец присоединился из «Порту». В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

«Волки» закончили сезон на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 41 очко по итогам проведённых 38 игр.

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