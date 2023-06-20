«Локомотив» хочет приобрести нападающего

Московский «Локомотив» планирует приобрести форварда в летнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что «Локомотив» расстался с нападающим Иваном Игнатьевым, который перешёл в «Сочи». В розыгрыше Российской Премьер-Лиги минувшего сезона он провёл в составе железнодорожников 20 матчей, забил пять голов и отдал две голевые передачи.