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Президент "Ростова": задача на будущий сезон - избежать вылета и стыковых матчей

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением по поводу предстоящего сезона-2023/24.

Президент "Ростова" выступил с заявлением по поводу грядущего сезона
© Rusfootball

- Задачи на сезон те же, что я из года в год озвучиваю главному тренеру. Во-первых, избежать вылета и стыковых матчей и, желательно, решить эту задачу осенью. Во-вторых, быть в турнирной таблице как можно выше. В-третьих, выйти в весеннюю часть кубка и постараться дойти до финала. Попадя в финал, конечно же, хочется его выиграть. Хорошо понимаем, что мы не можем конкурировать с большинством клубов РПЛ по бюджету, но это футбол. Мы можем конкурировать за счет эффективного управления клубом и отличной работы тренерского штаба.

По итогам завершившегося сезона 2022/23 "Ростов" занял четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка в 30 матчах. Подопечные Валерия Карпина до последнего тура вели борьбу за медали российской Премьер-лиги, однако проиграв в заключительном матче турнира прямому конкуренту московскому ЦСКА (4:1) не попали в итоговую призовую тройку. Всего в РПЛ клуб из Ростова-на-Дону одержал 15 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений. Также в минувшем сезоне ростовская команда дошла до первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России, в котором уступила будущему участнику суперфинала "Краснодару" (1:1, 5:3 - по пенальти). Напомним, в сезоне 2021/22 "Ростов" финишировал на итоговом девятом месте.

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