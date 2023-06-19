Стали известны детали контракта Лионеля Месси с Саудовской Аравией.

Министерство туризма Саудовской Аравии и аргентинский форвард заключили соглашение, которое должно способствовать улучшению образа страны в мире.

В мае 2022 года Месси впервые посетил Саудовскую Аравию. Отдохнув на Красном море, он выложил фотографию в инстаграме. Считается, что с этого началось сотрудничество футболиста и министерства, а этот визит принес Лионелю около 2 миллионов долларов.

По данным The New York Times, Месси может получить около 25 миллионов долларов в течение трех лет по этому контракту.

Речь идет об участи в коммерческих активностях, постах в социальных сетях (в инстаграме Лео сейчас 473 млн подписчиков – Sports.ru) и оплачиваемых отпусках в Саудовской Аравии, которые Лео должен проводить вместе с семьей. Месси должен делится фотографиями из своих поездок и помечать их одобренным министерством хэштегом.

В контракте Месси с Министерством туризма Саудовской Аравии значатся такие пункты:

– Около 2 миллионов долларов – за как минимум один семейный отпуск в год продолжительностью пять дней или за два ежегодных отпуска по три дня каждый. Расходы и пятизвездочное проживание для Месси и до 20 членов его семьи и друзей должны быть оплачены правительством страны.

– Еще 2 миллиона долларов – за продвижение Саудовской Аравии в аккаунтах футболиста в социальных сетях 10 раз в год, отдельно от рекламы отпуска в королевстве.

– Еще около 2 миллионов долларов – за участие в ежегодной туристической кампании в Саудовской Аравии.

– Еще 2 миллиона долларов – за благотворительность и публичные выступления.