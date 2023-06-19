Мостовой прокомментировал приговор Промесу

Экс-игрок "Спартака" Мостовой заявил, что в приговоре Промесу виноваты распущенность и деньги
Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что футболиста красно-белых Квинси Промеса приговорили к 18 месяцам тюремного заключения, заявив, что распущенность будет всегда, когда есть власть, слава и деньги, передает Sport24.
«Когда есть власть, слава и большие деньги, всегда будет распущенность. Мое мнение о нем не поменялось, потому что я даже не знаю, какой он в быту. Но если закон нарушен, значит так все и было», — сказал Мостовой.
Промес был приговорен к 1,5 годам лишения свободы за нападение на двоюродного брата, которое произошло в июле 2020 года. Футболист нанес удар ножом в колено своему родственнику, который до сих пор не восстановился полностью после нападения.
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