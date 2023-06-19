Вратарь «Реала» недоволен тренером сборной Бельгии

Куртуа недоволен Тедеско. Вратарь «Реала» хотел быть капитаном Бельгии, он пропустил собрание команды перед матчем с Эстонией
Тибо Куртуа недоволен тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско.
В воскресенье вечером вратарь «Реала» пропустил собрание команды в отеле в Тюбизе, и это вызвало удивление среди партнеров по команде.
31-летний бельгиец провел матч квалификации Евро-2024 против Австрии (1:1) и должен был сыграть на выезде против Эстонии 20 июня.
Как сообщает Het Laatste Nieuws, Куртуа недоволен тем, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном сборной Бельгии был не он, а Ромелу Лукаку. В команде также говорят о недовольстве Тибо ротацией.
В то же время отмечается, что Куртуа некоторое время играл с воспалением в колене. Так что против Эстонии с первых минут в воротах может появится Матц Зельс.
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