$83.65-0.3191.63+0.67

Новым главным тренером «Шинника» стал Дмитрий Хомуха

Дмитрий Хомуха назначен главным тренером «Шинника», сообщает пресс служба ярославской команды.

Новым главным тренером «Шинника» стал Дмитрий Хомуха
© Чемпионат.com

С 53 летним российским специалистом подписан контракт на два года. Хомуха сменил в «Шиннике» Дмитрия Воецкого, который с апреля руководил командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера и об уходе которого было объявлено сегодня, 19 июня.

В период с 2022 по 2023 год Хомуха работал с «Калугой», выступающей во Второй лиге. Ранее специалист приводил юношескую сборную России к золотым медалям чемпионата Европы U17, а со сборной России не старше 19 лет выиграл серебро европейского первенства.

В качестве игрока Хомуха становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России в составе ЦСКА, обладателем Кубка страны с грозненским «Тереком» (ныне — «Ахмат»). За «Шинник» Дмитрий Хомуха выступал в 2002-2003 годах. Ярославский клуб в завершившемся сезоне занял седьмое место в Первой лиге.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители