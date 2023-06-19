Новым главным тренером «Шинника» стал Дмитрий Хомуха

Дмитрий Хомуха назначен главным тренером «Шинника», сообщает пресс служба ярославской команды.

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С 53 летним российским специалистом подписан контракт на два года. Хомуха сменил в «Шиннике» Дмитрия Воецкого, который с апреля руководил командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера и об уходе которого было объявлено сегодня, 19 июня.

В период с 2022 по 2023 год Хомуха работал с «Калугой», выступающей во Второй лиге. Ранее специалист приводил юношескую сборную России к золотым медалям чемпионата Европы U17, а со сборной России не старше 19 лет выиграл серебро европейского первенства.