Экс-владелец "Спартака": теперь Промесу нужно не высовываться из России

«Теперь Промесу нужно не высовываться из России, он надолго застрял здесь» — Червиченко после решения суда
После вынесения приговора суда Амстердама футболисту «Спартака» Квинси Промесу нужно не высовываться из России, он надолго застрял в нашей стране, сказал «Матч ТВ» бывший владелец «красно белых» Андрей Червиченко.
De Telegraaf сообщает, что суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения по делу о нападении на двоюродного брата. Инцидент произошел в ночь на 25 июля 2020 года во время семейной вечеринки, форвард ударил родственника ножом. Суд счел это нападением при отягчающих обстоятельствах и обязал Промеса выплатить компенсацию в размере семи тысяч евро. При этом суд решил, что покушения на убийство или непредумышленного убийства не было. Игрок «красно белых» на заседании не присутствовал.
— Я так понимаю, это только первая ходка. Еще же фигурировала статья, связанная с наркотиками. Что ему теперь делать? Сидеть в России, не вылезать никуда, не высовываться. Тем более Промес же попросил российское гражданство, и, судя по всему, он получит его. Ну и все, Россия своих не выдает, будет нашим, местным. Деньги на жизнь у него есть, в «Спартаке» получает хорошо.
На заграничные сборы он не сможет ездить. Но думаю, Промесу не так долго осталось играть. До момента завершения его карьеры «Спартак» вряд ли будет принимать участие в международных турнирах. Логично, что он завершит карьеру в России и будет здесь жить.
Промес — этнический суринамец. В Суринаме вроде выдают осужденных граждан по запросу других стран. То есть и на родину не сгоняешь и не спрячешься. Получается, Промес надолго застрял в России, — сказал Червиченко «Матч ТВ».
Позже в этом году 31 летний футболист также предстанет перед судом за ввоз двух партий кокаина общим весом 1362 кг через порт Антверпена.