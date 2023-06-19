Экс-владелец "Спартака": теперь Промесу нужно не высовываться из России

— Я так понимаю, это только первая ходка. Еще же фигурировала статья, связанная с наркотиками. Что ему теперь делать? Сидеть в России, не вылезать никуда, не высовываться. Тем более Промес же попросил российское гражданство, и, судя по всему, он получит его. Ну и все, Россия своих не выдает, будет нашим, местным. Деньги на жизнь у него есть, в «Спартаке» получает хорошо.



На заграничные сборы он не сможет ездить. Но думаю, Промесу не так долго осталось играть. До момента завершения его карьеры «Спартак» вряд ли будет принимать участие в международных турнирах. Логично, что он завершит карьеру в России и будет здесь жить.



Промес — этнический суринамец. В Суринаме вроде выдают осужденных граждан по запросу других стран. То есть и на родину не сгоняешь и не спрячешься. Получается, Промес надолго застрял в России, — сказал Червиченко «Матч ТВ».