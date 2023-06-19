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Депутат Свищев о приговоре Промеса: «Он может быть орудием политического давления на футбол в России. Нидерланды – недружественная страна, почти военные враги»

Депутат Дмитрий Свищев связал приговор Квинси Промеса в Нидерландах с политикой.

Депутат Свищев: Промес может быть орудием политического давления
© Sports.ru

Промес сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.

«Это очень сложная ситуация, в которой нужно разобраться подробнее.

Нидерланды – совершенно недружественная страна России. Они нам сейчас почти военные враги из-за поставок вооружений. Поэтому любые судебные дела, которые связаны с Россией, будут рассматриваться в ущерб нашей стране.

Будь сейчас мирное время, исход по Промесу был бы другим. Считаю, тут может играть роль предвзятость нидерландского суда из-за «Спартака». В этой ситуации «Спартак» может оказать квалифицированную помощь своему игроку. У них сильные юристы, они помогут.

Промес сейчас может быть орудием политического давления на футбол в России. Нельзя позволить через него давить на наши клубы. Нужно убедиться, что обвинения имеют под собой доказательства и реальные мотивы», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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