Газизов подал седьмой иск к "Спартаку"

"Это седьмой иск к "Спартаку". У нас все споры были с участием "Спартака", где-то "Спартак" был соответчиком, где-то был заявлен третьим лицом. То есть все иски касались клуба в той или иной степени. Но это уже становится забавным", - добавила Завьялова.