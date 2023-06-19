Стали известны варианты продолжения карьеры Дениса Глушакова

Бывший полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков может продолжить карьеру в одном из клубов Первой лиги. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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По информации источника, Глушаков в ближайшее время обсудит свой возможный переход в «Химки» с главным тренером подмосковной команды Андреем Талалаевым. Руководство химчан сомневается в подписании 36-летнего полузащитника.

Сам Глушаков хотел бы продолжить карьеру в московском клубе. Полузащитник общался с руководством «Родины», однако договорённостей во время диалога достигнуто не было.