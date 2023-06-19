Гаврилов рассказал о состоянии здоровья после перенесенной операции

— Меня ничего не беспокоит. Давление в норме, настроение в порядке. Буду проходить реабилитацию, но как скоро, пока не знаю. Когда есть время, приезжают ко мне в палату родственники, друзья. Также звонят мне из разных клубов, поддерживают меня. Надеюсь, все будет хорошо! — сказал Гаврилов Sport24.