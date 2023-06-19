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Гаврилов рассказал о состоянии здоровья после перенесенной операции

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что после перенесенной операции чувствует себя нормально.

Гаврилов рассказал о состоянии здоровья после перенесенной операции
© Матч ТВ

Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. Бронзовому призеру Олимпийских игр в составе сборной СССР была сделана операция.

— Меня ничего не беспокоит. Давление в норме, настроение в порядке. Буду проходить реабилитацию, но как скоро, пока не знаю. Когда есть время, приезжают ко мне в палату родственники, друзья. Также звонят мне из разных клубов, поддерживают меня. Надеюсь, все будет хорошо! — сказал Гаврилов Sport24.

Гаврилов играл за «Спартак» в 1977–1985 годах, 3 мая ему исполнилось 70 лет.

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