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Божин: Слуцкого за мат в эфире оштрафовали, а меня — дисквалифицировали

Футболист «Факела» Сергей Божин рассказал, как воспринял двухматчевую дисквалификацию на основании видеозаписи из подтрибунки после матча со «Спартаком».

Божин: Слуцкого за мат в эфире оштрафовали, а меня — дисквалифицировали
© Чемпионат.com

«Сначала добивался разбирательства. Не понимал, за что мне дали два матча. Это же не интервью какое-то было — просто видео. Мне объяснили, что микст-зона — официальное место на стадионе. Теперь-то оттуда убрали людей. Да и я стал сдержаннее. Могу кипеть после игры, но мысленно сам себе повторяю: «Два матча, два матча». Только в раздевалке высказываю всё, что думаю.

Больше всего возмутило то, что заседание КДК назначили за день до следующего тура. Я пропустил игру на Кубок с «Зенитом», потому что планировался в старт против «Пари». Мы уже приехали в Нижний Новгород. Завтра игра, а сегодня мне сообщают о дисквалификации. Даже апелляцию не успеешь подать. Вы что же, не могли за пять дней 15-секундную видеозапись посмотреть?! Вот это меня сильно разозлило. Я звонил агенту, чтобы он разобрался в ситуации. Пример приводил: когда Слуцкий в «Рубине» дал интервью с матами в прямом эфире, ему присудили то ли штраф, то ли условную дисквалификацию — я у вас на «Чемпионате» читал (250 тысяч рублей штрафа. — Прим. «Чемпионата»).

Ничего в итоге не добился. Агент позвонил, узнал, в чём дело. Сказал, нет смысла даже ввязываться в это дело. Как обычно у нас. Ему дали понять, что решение уже не изменить. Так и замяли ситуацию», — сказал Божин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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