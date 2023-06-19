«Барселона» подписала 18-летнего защитника и прописала за него €400 млн отступных

«Барселона» подписала защитника из второго дивизиона Хорватии и прописала за него €400 млн отступных
«Барселона» достигла договоренности по переходу защитника загребской «Кустошии» Микаила Файе, сообщает пресс служба «сине гранатовых».
Контракт с 18 летним сенегальцем рассчитан до 2027 года, он начнет выступления за резервную команду каталонцев «Барселона Атлетик». Сумма отступных в соглашении футболиста составляет 400 млн евро. Игрок уже прошел медосмотр и примерил форму клуба.
Ранее сообщалось, что к футболисту проявляли активный интерес «Челси» и дортмундская «Боруссия».
В сезоне 2022/23 Файе провел 13 матчей во второй по силе хорватской лиге и забил 1 гол.