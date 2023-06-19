$83.65-0.3191.63+0.67

«Барселона» подписала защитника из второго дивизиона Хорватии и прописала за него €400 млн отступных

«Барселона» достигла договоренности по переходу защитника загребской «Кустошии» Микаила Файе, сообщает пресс служба «сине гранатовых».

«Барселона» подписала 18-летнего защитника и прописала за него €400 млн отступных
© globallookpress.com

Контракт с 18 летним сенегальцем рассчитан до 2027 года, он начнет выступления за резервную команду каталонцев «Барселона Атлетик». Сумма отступных в соглашении футболиста составляет 400 млн евро. Игрок уже прошел медосмотр и примерил форму клуба.

Ранее сообщалось, что к футболисту проявляли активный интерес «Челси» и дортмундская «Боруссия».

В сезоне 2022/23 Файе провел 13 матчей во второй по силе хорватской лиге и забил 1 гол.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители