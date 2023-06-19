«Барселона» подписала 18-летнего защитника и прописала за него €400 млн отступных

Контракт с 18 летним сенегальцем рассчитан до 2027 года, он начнет выступления за резервную команду каталонцев «Барселона Атлетик». Сумма отступных в соглашении футболиста составляет 400 млн евро. Игрок уже прошел медосмотр и примерил форму клуба.