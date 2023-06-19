Тренер Гаджиев объяснил, как в России должны относиться к приговору Промеса

«Вероятно, это политическое решение, а срок мог бы быть условным. На решение судьи влияет масса факторов. В том числе и такие детали. Если бы он играл не в России, а в другой стране, неизвестно, был бы приговор таким же. Те санкции, которые они к нам применяют, говорят, что нашу страну, как бы, игнорируют. Ну и мы должны игнорировать все их решения, с моей точки зрения», — подчеркнул Гаджиев для «Газеты.Ru».