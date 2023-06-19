Тренер Гаджиев объяснил, как в России должны относиться к приговору Промеса
Знаменитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев считает, что в России должны игнорировать приговор, вынесенный Квинси Промесу в Нидерландах. Форвард «Спартака» был осужден на полтора года реального тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата на семейной вечеринке.
«Вероятно, это политическое решение, а срок мог бы быть условным. На решение судьи влияет масса факторов. В том числе и такие детали. Если бы он играл не в России, а в другой стране, неизвестно, был бы приговор таким же. Те санкции, которые они к нам применяют, говорят, что нашу страну, как бы, игнорируют. Ну и мы должны игнорировать все их решения, с моей точки зрения», — подчеркнул Гаджиев для «Газеты.Ru».
31-летний Промес в минувшем сезоне забил 20 мячей и сделал семь результативных передач в 27 матчах Российской Премьер-лиги, став вторым бомбардиром чемпионата вслед за зенитовцем Малкомом, на счету которого 23 гола.
19 июня нидерландский суд вынес обвинительный приговор по делу Промеса о нападении на двоюродного брата. Нападающий нанес родственнику ножевое ранение в колено.
Текущий контракт Промеса со «Спартаком» действует до лета 2024 года.