Тренер «Ахмата» восхитился игрой Модрича в сборной Хорватии

Главный тренер "Ахмата" Ташуев назвал полузащитника "Реала" Модрича профессионалом
Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев в беседе с «Евро-Футбол.Ру» объяснил важность полузащитника «Реала» Луки Модрича для сборной Хорватии.
18 июня в финальном матче Лиги наций хорватская сборная под руководством Златко Далича по пенальти уступила национальной команде Испании.
«У хорватов сбитая команда. Поражает, какой уровень профессионализма у Модрича в 37 лет. Он выполняет на поле такой объем работы, что никогда не скажешь, что ему столько лет. На таком уровне так двигаться, так отдаваться игре...
В целом создается ощущение, что футболисты хорватской сборной сыграны с детства», — заявил Ташуев.
В финальном раунде Лиги наций, помимо Хорватии и Испании, принимали участие сборные Италии и Нидерландов.
В матче за третье место сильнее оказалась команда под руководством Роберто Манчини (3:2).