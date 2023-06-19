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Главный тренер "Ахмата" Ташуев назвал полузащитника "Реала" Модрича профессионалом

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев в беседе с «Евро-Футбол.Ру» объяснил важность полузащитника «Реала» Луки Модрича для сборной Хорватии.

Тренер «Ахмата» восхитился игрой Модрича в сборной Хорватии
© РИА Новости

18 июня в финальном матче Лиги наций хорватская сборная под руководством Златко Далича по пенальти уступила национальной команде Испании.

«У хорватов сбитая команда. Поражает, какой уровень профессионализма у Модрича в 37 лет. Он выполняет на поле такой объем работы, что никогда не скажешь, что ему столько лет. На таком уровне так двигаться, так отдаваться игре...

В целом создается ощущение, что футболисты хорватской сборной сыграны с детства», — заявил Ташуев.

В финальном раунде Лиги наций, помимо Хорватии и Испании, принимали участие сборные Италии и Нидерландов.

В матче за третье место сильнее оказалась команда под руководством Роберто Манчини (3:2).

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