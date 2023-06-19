Тренер «Ахмата» восхитился игрой Модрича в сборной Хорватии

«У хорватов сбитая команда. Поражает, какой уровень профессионализма у Модрича в 37 лет. Он выполняет на поле такой объем работы, что никогда не скажешь, что ему столько лет. На таком уровне так двигаться, так отдаваться игре...



В целом создается ощущение, что футболисты хорватской сборной сыграны с детства», — заявил Ташуев.