Экс-гендир "Спартака": Глушакову уже пора на пенсию

Бывший генеральный директор «Спартака» заявил, что Глушакову «пора уйти на пенсию»
Полузащитнику Денису Глушакову, покинувшему нижегородский «Пари НН», стоит завершить карьеру, заявил «Матч ТВ» бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин.
«Пари НН» в понедельник объявил об уходе Глушакова в связи завершением срока контракта. 36 летний хавбек провел за команду девять матчей, забил один мяч. Глушаков — чемпион России и обладатель Суперкубка страны в составе «красно белых».
— Глушакову уже пора на пенсию. Зачем ему нужна лебединая песня в Первой или Второй лиге? Надо думать о здоровье, все таки в 36 лет уже нет никакой спортивной перспективы, — сказал Заварзин «Матч ТВ».
Глушаков, помимо «Спартака» и «Пари НН», выступал за московский «Локомотив», грозненский «Ахмат», подмосковные «Химки» и другие команды. На его счету пять мячей в 57 встречах за сборную России.