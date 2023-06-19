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Агент Стипиди считает, что Кокорин не нужен российским клубам

Агент Павел Стипиди высказался о будущем нападающего Александра Кокорина.

Футбольный агент: Кокорин в России не нужен
© Спорт день за днем

«Я думаю, в России он не нужен, а он уйдет свободным агентом и будет снова играть на Кипре. Для него это самый лучший вариант. Если бы он нужен был России, он бы уже давно приехал. Но на сегодняшний день он здесь не нужен», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

Кокорин в России играл за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В РПЛ в общей сложности он провел 251 матч, забил 67 голов и отдал 33 результативные передачи.

В январе 2021 года Александр перешел в итальянскую «Фиорентину». За «фиалок» за полтора сезона 32-летний форвард провел 11 матчей, результативными действиями не отметился.

В августе 2022 года Кокорин на правах аренды перешел в кипрский «Арис». В составе этой команды Александр стал чемпионом Кипра. На его счету 30 матчей во всех турнирах за «Арис», 13 забитых мячей и 6 голевых пасов. Арендное соглашение было рассчитано до конца сезона-2022/23.

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