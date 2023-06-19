Футбольный агент: Кокорин в России не нужен

«Я думаю, в России он не нужен, а он уйдет свободным агентом и будет снова играть на Кипре. Для него это самый лучший вариант. Если бы он нужен был России, он бы уже давно приехал. Но на сегодняшний день он здесь не нужен», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.