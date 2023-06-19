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Экс-главный тренер «Локомотива» Черевченко может возглавить сборную Таджикистана

Бывший футболист и тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко может возглавить сборную Таджикистана, сообщает Metaratings.ru.

Экс-главный тренер «Локомотива» может возглавить сборную Таджикистана
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По информации исчточника, немецский специалист Петар Шегрт, с большой долей вероятности, покинет пост из-за неудачного выступления таджикистанцев на Кубке Наций CAFA-2023. Экс-наставник железнодорожников Черевченко близок к назначению главным тренером таджикской сборной

В январе 2023 года Черевченко возглавил таджикистанский клуб «Истиклол». Скорее всего, он будет совмещать работу в клубе и в сборной.

По ходу тренерской карьеры, помимо «Локомотива», Черевченко работал также в «Химках», тульском «Арсенале» и «Балтике». В сезоне-2014/2015 он вместе с «железнодорожниками» стал обладателем Кубка России. 48-летний Черевченко является гражданином Таджикистана.

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