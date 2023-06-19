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«Балтика» объявила о продлении контракта с Сергеем Игнашевичем

Калининградская «Балтика» в своём официальном телеграм-канале объявила о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.

«Балтика» объявила о продлении контракта с Игнашевичем
© РИА Новости

«Мы рады, что мы продолжим совместную работу, ждём начала нового сезона в МИР РПЛ», — гласит заявление клуба.

Срок нового соглашения не разглашается. Игнашевич возглавляет «Балтику» с сентября 2021 года. Под его руководством калининградская команда смогла выйти в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона 2022/2023.

Всего под руководством Игнашевича «Балтика» провела 62 матча, в которых калининградцы одержали 30 побед, набрав 111 очков.

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