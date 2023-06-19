Гладилин назвал условие, при котором Кокорин может заиграть в чемпионате России

«Надо, чтобы у Кокорина было желание. Он является зависимым игроком. Он может принести пользу, если его будут правильно использовать. От него не будет толку, ели он приедет просто поиграть в футбол. Кокорин никогда не был лидером. Не стоит смотреть на то, как он играл на Кипре. Туда приезжают, чтобы завершить карьеру. Но у Кокорина еще есть желание играть», — сказал Гладилин.