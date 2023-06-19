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Гладилин назвал условие, при котором Кокорин может заиграть в чемпионате России

Футболист итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин может еще заиграть в России, если его будут правильно использовать. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин.

Гладилин назвал условие, при котором Кокорин может заиграть в чемпионате России
© РИА Новости

«Надо, чтобы у Кокорина было желание. Он является зависимым игроком. Он может принести пользу, если его будут правильно использовать. От него не будет толку, ели он приедет просто поиграть в футбол. Кокорин никогда не был лидером. Не стоит смотреть на то, как он играл на Кипре. Туда приезжают, чтобы завершить карьеру. Но у Кокорина еще есть желание играть», — сказал Гладилин.

В прошедшем сезоне Кокорин выиграл чемпионский титул вместе с «Арисом», а также завоевал приз самому ценному игроку турнира. В чемпионате Кипра он сыграл 29 матчей, забив 13 мячей.

Права на россиянина принадлежат итальянской «Фиорентине». Текущий контракт Кокорина с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.

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