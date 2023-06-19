Юрист «Спартака»: иски Газизова уже вызывают смех

«Меня не удивляет большое количество исков. Этот процесс уже похож на поведение господина Корейко из достаточно известного литературного произведения, когда хромоногий мужчина бежит за миллионером и кричит: «Дай миллион, тебе жалко, что ли?» Это уже становится смешным с точки зрения права. Имиджевая история тоже должна присутствовать. Не оставляю надежду на какие-то договорённости. В каждом процессе говорю: «Ребят, давайте уже хоть как-то договоримся и разойдёмся, прекратим транжирить деньги и смешить людей». Пока меня не слышат, но я на это надеюсь», — цитирует Завьялову «РИА Новости Спорт».