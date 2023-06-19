Эксперт: Аргентина выиграла ЧМ благодаря судьям, а не Месси

«Вы правда считаете, что Месси на самом деле привел Аргентину к победе на чемпионате мира? Ну это же смешно! Но вы посмотрите, что творилось на чемпионате мира в Катаре, как тянули Аргентину за уши из группы вплоть до финала, как сделали ее победителем. Ну что, все вокруг слепые, не видели, что ли? Сама организация турнира была на очень хорошем уровне, а судейство не выдерживало никакой критики», — сказал Стипиди.