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Эксперт Стипиди считает, что Аргентина выиграла ЧМ благодаря судьям, а не Месси

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди считает, что сборная Аргентины смогла выиграть чемпионат мира в 2022 году благодаря судьям. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

Эксперт: Аргентина выиграла ЧМ благодаря судьям, а не Месси
© Газета.Ru

«Вы правда считаете, что Месси на самом деле привел Аргентину к победе на чемпионате мира? Ну это же смешно! Но вы посмотрите, что творилось на чемпионате мира в Катаре, как тянули Аргентину за уши из группы вплоть до финала, как сделали ее победителем. Ну что, все вокруг слепые, не видели, что ли? Сама организация турнира была на очень хорошем уровне, а судейство не выдерживало никакой критики», — сказал Стипиди.

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси (3:3). В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

Стоит отметить, что это не первый трофей Месси в составе сборной Аргентины. В разные годы вместе с командой он выигрывал Олимпийские игры и Кубок Америки.

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