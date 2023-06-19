$83.99+0.3491.80+0.16

Глушаков: с самого начала сказал, что надолго в «Пари НН» не поеду

Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал свой уход из нижегородского «Пари НН».

Глушаков: с самого начала сказал, что надолго в «Пари НН» не поеду
© Betassist

19 июня пресс-служба футбольного клуба из Нижнего Новгорода объявила, что 36-летний хавбек покидает команду в связи истечением контракта.

«Я с самого начала сказал, что надолго не поеду. Чем смогу – помогу. Чем смог – помог! Конечно, можно было сыграть и больше. Вообще, впечатления хорошие и о команде, и о городе. Всё довольно профессионально», – приводит слова Глушакова «Спорт-экспресс».

Зимой 2023 года Глушаков расторг контракт с «Химками» и перешёл в «Пари НН». За нижегородцев он сыграл девять матчей и забил один гол.

Ранее Глушаков выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», а также за грозненский «Ахмат». Всего в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) футболист провёл 376 матчей, в которых отметился 60 голами и 24 результативными передачами. На счету игрока 57 игр и пять мячей за национальную команду России.

В составе «Спартака» полузащитник в 2017 году стал чемпионом России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители