Глушаков: с самого начала сказал, что надолго в «Пари НН» не поеду

«Я с самого начала сказал, что надолго не поеду. Чем смогу – помогу. Чем смог – помог! Конечно, можно было сыграть и больше. Вообще, впечатления хорошие и о команде, и о городе. Всё довольно профессионально», – приводит слова Глушакова «Спорт-экспресс».