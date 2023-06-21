«Рома» объявила о подписании Н'Дика

«Несмотря на свой юный возраст, Эван зарекомендовал себя как достаточно зрелый игрок с опытом выступлений в одной из самых престижных лиг планеты. Он также сыграл ключевую роль в европейском успехе своего предыдущего клуба (победа «Айнтрахта» в Лиге Европы-2021/2022. — Прим. «Чемпионата»). Мы очень рады, что он выбрал «Рому», — говорится в сообщении клуба.