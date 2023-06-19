Юрист "Спартака" прокомментировал приговор Промесу

На данный момент рано обсуждать возможную экстрадицию нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса, поскольку решение суда еще не вступило в законную силу. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявила юрист московского футбольного клуба Татьяна Завьялова.