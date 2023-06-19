Юрист "Спартака" прокомментировал приговор Промесу
На данный момент рано обсуждать возможную экстрадицию нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса, поскольку решение суда еще не вступило в законную силу. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявила юрист московского футбольного клуба Татьяна Завьялова.
Она отметила, что прошедший суд является только первой инстанцией и адвокат Промеса «вовремя подаст апелляцию по данному приговору».
«Только после вступления приговора в законную силу о чем-то можно говорить», — сказала Завьялова, отвечая на вопрос об экстрадиции футболиста.
Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.
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