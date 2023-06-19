$83.99+0.3491.80+0.16

Юрист "Спартака" прокомментировал приговор Промесу

На данный момент рано обсуждать возможную экстрадицию нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса, поскольку решение суда еще не вступило в законную силу. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявила юрист московского футбольного клуба Татьяна Завьялова.

Юрист "Спартака" прокомментировал приговор Промесу
© Официальный сайт ФК "Спартак"

Она отметила, что прошедший суд является только первой инстанцией и адвокат Промеса «вовремя подаст апелляцию по данному приговору».

«Только после вступления приговора в законную силу о чем-то можно говорить», — сказала Завьялова, отвечая на вопрос об экстрадиции футболиста.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители