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«Барселона» рассматривает Гвидо Родригеса как замену Бускетсу

Полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес может перейти в «Барселону», сообщает Diario Sport. Одна из наиболее приоритетных целей для Хави — укрепление позиции опорного полузащитника и замена Серхио Бускетса, который покинул команду.

«Барселона» рассматривает Гвидо Родригеса как замену Бускетсу
© globallookpress.com

Изначально активно ходили слухи о подписании сине-гранатовыми Мартина Субименди из «Реала Сосьедад», но этот трансфер практически невозможен, поскольку баскский клуб не отдаст игрока дешевле суммы отступных в € 60 млн. Купить Йозуа Киммиха «Барселона» тоже не сможет, поскольку мюнхенский клуб отказывается вести переговоры на эту тему.

Теперь в качестве замены Бускетсу «Барселона» рассматривает Гвидо Родригеса, чей контракт с «Бетисом» истекает в 2024 году; чтобы не потерять игрока бесплатно, севильский клуб вынужден продать хавбека. Но в «Бетисе» допускают, что Родригес продлит соглашение, включив при этом опцию об уходе из клуба на определённых условиях.

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