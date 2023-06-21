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Футболист "Спартака" Промес оспорит обвинительный приговор суда в течение двух недель

Футболист московского "Спартака" Квинси Промес оспорит обвинительный приговор Амстердамского суда в течение двух недель. Об этом ТАСС в среду сообщил адвокат нидерландского игрока Роберт Малевич.

Адвокат Промеса сообщил о следующем шаге по делу футболиста
© ТАСС

"Приговор будет обжалован в течение 14 дней", - сообщил он.

19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата, футболист был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах, он должен выплатить €7 тыс. двоюродному брату в качестве компенсации. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес брату удар ножом.

Ранее адвокат сообщил ТАСС, что Промес намерен добиться отмены приговора. После подачи апелляции его дело будет полностью пересмотрено, также у футболиста остается право оспорить вердикт в Верховном суде Нидерландов. До тех пор решение суда не вступит в силу.

Игрок "Спартака" также подозревается в причастности к ввозу двух партий кокаина, которые были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году. Заседание по этому делу пройдет 11 августа.

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