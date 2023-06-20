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«Рома» предложит €12 млн за футболиста «Спартака»

Итальянская «Рома» хочет подписать бразильского футболиста «Фламенго» Айртона Лукаса. Об этом сообщает Bolavip.

«Рома» предложит €12 млн за экс-защитника «Спартака»
© globallookpress.com

По информации издания, римский клуб хотел бы усилить позицию левого фланга обороны и рассматривает приобретение бывшего защитника московского «Спартака» на это место. Руководство «Ромы» готово предложить за игрока €12 млн.

Весной 2022 года бразилец отправился во «Фламенго» на правах аренды до конца 2022 года. В начале 2023 года клубы оформили полноценный трансфер игрока.

На протяжении трех сезонов Айртон являлся основным игроком «Спартака». В позапрошлом сезоне он провел 21 встречу в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил один мяч. Вместе с «Фламенго» Айртон выиграл Кубок Либертадорес, обыграв в финале «Атлетико Паранаэнсе».

В начале июня появилась информация, что бразильским защитником интересуются итальянский «Ювентус» и английский «Арсенал».

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