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Алексей Миранчук прибыл в расположение «Локомотива»

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в расположение московского «Локомотива». Видео с находящимся на базе команды футболистом опубликовала пресс служба «красно зеленых».

Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». Летом 2020 года полузащитник перешел в «Аталанту», а прошлый сезон он провел на правах аренды в «Торино».

— Родная Баковка. Очень рад находиться здесь снова, увидеть своих бывших одноклубников. Большой привет всем болельщикам, — сказал Миранчук в видео, опубликованном пресс службой клуба.

Всего в минувшем сезоне Миранчук провел 31 матч, забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.

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