В Госдуме отреагировали пословицей на предоставление Промесу гражданства РФ

Депутат Госдумы отреагировал на возможное получение Промесом гражданства Росси
Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал возможное предоставление гражданства России нидерландскому игроку «Спартака» Квинси Промесу. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что в понедельник, 19 июня, суд Нидерландов приговорил Промеса к 1,5 годам лишения свободы за нападение на брата.
Терюшков подчеркнул, что в вопросах выдачи гражданства иностранным игрокам российских клубов следует проявлять сдержанность и почаще вспоминать русские народные поговорки.
Например, такие, как «семь раз отмерь, один - отрежь», пояснил парламентарий.
Ранее экс-нападающий «Спартака» Валерий Масалитин сообщил, что на фоне сложившейся ситуации предоставление Промесу гражданства России приведет к тому, что футболист не сможет выехать в Европу.
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