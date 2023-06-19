В Госдуме отреагировали пословицей на предоставление Промесу гражданства РФ

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал возможное предоставление гражданства России нидерландскому игроку «Спартака» Квинси Промесу. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в понедельник, 19 июня, суд Нидерландов приговорил Промеса к 1,5 годам лишения свободы за нападение на брата.

Терюшков подчеркнул, что в вопросах выдачи гражданства иностранным игрокам российских клубов следует проявлять сдержанность и почаще вспоминать русские народные поговорки.

Например, такие, как «семь раз отмерь, один - отрежь», пояснил парламентарий.