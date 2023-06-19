Хет-трик Сака помог Англии разгромить Северную Македонию
Англия разгромила Северную Македонию в 4-м туре группы С отбора к Евро-2024 (7:0). Победитель встречи стал известен еще по итогам 45 минут игры. Мяч трижды побывал в воротах македонцев. Точными ударами отметились Харри Кейн, Букайо Сака и Маркус Рашфорд. Во второй половине встречи Англии еще четыре раза поразила ворота своего соперника. Два гола на счету Сака, оформившего хет-трик. Шестой мяч англичан забил Калвин Филипс. 7:0 сделал Кейн, забив пенальти.
Англия заработала 12 очков и укрепилась на 1-й позиции. Англичане опережают идущих на строчку ниже украинцев на 6 баллов. Следующим соперником команда Гарета Саутгейта станет Украина. Северная Македония имеет на своем счету 3 очка и находится на 3-м месте.
В следующем туре команда сыграет с Италией.
Чемпионат Европы
4 тур
Голы:
Кейн, 29, 73 (пен.) Сака, 38, 47, 51, Рэшфорд, 45, Филлипс, 64