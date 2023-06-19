Хет-трик Сака помог Англии разгромить Северную Македонию

Англия разгромила Северную Македонию в 4-м туре группы С отбора к Евро-2024 (7:0). Победитель встречи стал известен еще по итогам 45 минут игры. Мяч трижды побывал в воротах македонцев. Точными ударами отметились Харри Кейн, Букайо Сака и Маркус Рашфорд. Во второй половине встречи Англии еще четыре раза поразила ворота своего соперника. Два гола на счету Сака, оформившего хет-трик. Шестой мяч англичан забил Калвин Филипс. 7:0 сделал Кейн, забив пенальти.