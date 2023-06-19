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Хет-трик Сака помог Англии разгромить Северную Македонию

Англия разгромила Северную Македонию в 4-м туре группы С отбора к Евро-2024 (7:0). Победитель встречи стал известен еще по итогам 45 минут игры. Мяч трижды побывал в воротах македонцев. Точными ударами отметились Харри Кейн, Букайо Сака и Маркус Рашфорд. Во второй половине встречи Англии еще четыре раза поразила ворота своего соперника. Два гола на счету Сака, оформившего хет-трик. Шестой мяч англичан забил Калвин Филипс. 7:0 сделал Кейн, забив пенальти.

Хет-трик Сака помог Англии разгромить Северную Македонию
© globallookpress.com

Англия заработала 12 очков и укрепилась на 1-й позиции. Англичане опережают идущих на строчку ниже украинцев на 6 баллов. Следующим соперником команда Гарета Саутгейта станет Украина. Северная Македония имеет на своем счету 3 очка и находится на 3-м месте.

В следующем туре команда сыграет с Италией.

Чемпионат Европы

4 тур

Голы:

Кейн, 29, 73 (пен.) Сака, 38, 47, 51, Рэшфорд, 45, Филлипс, 64

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