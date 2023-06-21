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Холанд обошел Мбаппе по голам за сезон – 56 против 54. Кейн, Месси, Левандовски – в топ-5

Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром сезона с 56 голами за «Ман Сити» и сборную Норвегии.

Холанд обошел Мбаппе по голам за сезон
© Sports.ru

Вчера нападающий сделал дубль за четыре минуты в матче квалификации Евро-2024 против сборной Кипра (3:1). Это был последний матч Холанда в сезоне.

Холанд занял первое место по голам за клуб и сборную среди игроков топ-5 лиг в сезоне-2022/23. За «Манчестер Сити» и сборную Норвегии он забил 56 голов.

Благодаря дублю в матче с Кипром норвежец обошел в списке лучших бомбардиров сезона нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, у которого 54 мяча.

Третье место занял форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн (40 голов), четвертое – нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, в минувшем сезоне выступавший за «ПСЖ» (38 голов), пятое – форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски (36 голов).

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