Холанд обошел Мбаппе по голам за сезон

Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром сезона с 56 голами за «Ман Сити» и сборную Норвегии.

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Вчера нападающий сделал дубль за четыре минуты в матче квалификации Евро-2024 против сборной Кипра (3:1). Это был последний матч Холанда в сезоне.

Холанд занял первое место по голам за клуб и сборную среди игроков топ-5 лиг в сезоне-2022/23. За «Манчестер Сити» и сборную Норвегии он забил 56 голов.

Благодаря дублю в матче с Кипром норвежец обошел в списке лучших бомбардиров сезона нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, у которого 54 мяча.