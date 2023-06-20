Роналду: я не гонюсь за рекордами, рекорды гонятся за мной
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своих рекордах. Он забил больше всех за национальную команду.
«Я знаю, что мне принадлежат рекорды по голам и матчам за сборную, знаю, что у меня их больше всего, но я не гонюсь за рекордами, рекорды гонятся за мной.
Я счастлив, это мотивация играть на самом высоком уровне. Я по-прежнему ставлю много рекордов, и и у меня есть амбиции войти в историю вместе с Португалией», – цитирует форварда O Jogo.
Роналду неудачно провёл чемпионат мира 2022 года в Катаре – он оказался на скамейке запасных по ходу турнира.
Отборочный турнир к чемпионату Европы-2024 он начал с двух дублей – Лихтенштейну и Люксембургу. Во встрече с Боснией и Герцеговиной Криштиану ни разу не пробил в створ ворот соперника и лишь 23 из 30 передач в его исполнении были точны.