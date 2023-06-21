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«Крыльям Советов» интересен словенский футболист «Родины»

По данным «Матч ТВ», словенский защитник московской «Родины» Митья Крижан попал в сферу интересов самарских «Крыльев Советов».

«Крыльям Советов» интересен словенский футболист «Родины»
© Матч ТВ

Крижан в феврале подписал контракт с «Родиной» до 2025 года. В минувшем сезоне 26 летний футболист провел в России 14 игр. В ответном стыковом матче с нижегородским «Пари НН» за право выступать в РПЛ словенец сломал руку.

«Крылья Советов» по итогам сезона 2022/23 заняли 12 е место в таблице РПЛ, избежав участия в стыковых матчах.

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