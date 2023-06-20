Журналистка: Промес всеми силами показывает, что хочет быть россиянином

«Промес всеми силами показывает, что хочет быть россиянином. Пока у него есть действующий контракт [со «Спартаком»], ничего страшного в этом нет. Кроме того, у него теперь есть вид на жительство», — приводит слова де Грааф интернет-портал WNL.