Журналистка: Промес всеми силами показывает, что хочет быть россиянином

Журналистка де Грааф: Промес всеми силами показывает, что хочет быть россиянином
Нидерландская журналистка Айрис де Грааф считает, что нападающий «Спартака» Квинси Промес специально демонстрирует своё желание стать россиянином, ведь это поможет ему избежать тюремного заключения в Нидерландах. Накануне суд Амстердама приговорил Промеса к полутора годам тюрьмы за вооружённое нападение на своего двоюродного брата в июле 2020 года.
«Промес всеми силами показывает, что хочет быть россиянином. Пока у него есть действующий контракт [со «Спартаком»], ничего страшного в этом нет. Кроме того, у него теперь есть вид на жительство», — приводит слова де Грааф интернет-портал WNL.
Отметим, что в то время, когда Промес совершил преступление, он выступал за амстердамский «Аякс». В 2021 году нападающий вызывался в сборную Нидерландов на чемпионат Европы.