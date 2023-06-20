Мбаппе прикинул свои шансы на получение «Золотого мяча»

«Трудно говорить об индивидуальной награде, потому что в таком случае приходится выставлять себя напоказ, что не очень нравится широкой публике. Какие новые критерии? Показывать яркий футбол и играть важную роль на поле? Думаю, я им соответствую. Посмотрим. Выбор делают другие, но я всё ещё настроен оптимистично», — приводит слова Мбаппе L'Equipe с ссылкой на TF1.