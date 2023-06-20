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Мбаппе: я соответствую критериям для получения «Золотого мяча»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе порассуждал о своих шансах стать обладателем «Золотого мяча» в 2023 году, отметив, что соответствует критериям для получения этой награды.

Мбаппе прикинул свои шансы на получение «Золотого мяча»
© Чемпионат.com

«Трудно говорить об индивидуальной награде, потому что в таком случае приходится выставлять себя напоказ, что не очень нравится широкой публике. Какие новые критерии? Показывать яркий футбол и играть важную роль на поле? Думаю, я им соответствую. Посмотрим. Выбор делают другие, но я всё ещё настроен оптимистично», — приводит слова Мбаппе L'Equipe с ссылкой на TF1.

Номинанты на получение «Золотого мяча» будет объявлены 6 сентября. Церемония награждения пройдёт 30 октября. Действующим обладателем награды является форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема.

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