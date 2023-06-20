«Ростов» объявил о возвращении обладателя Кубка УЕФА Алексея Ионова

«Алексей Ионов вернулся в «Ростов»! Полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на два года! Алексей провёл 87 матчей за «Ростов», в которых забил 18 мячей. Последние три сезона провёл в «Краснодаре», отличившись 13 раз. Добро пожаловать домой, Лёша!» — написала пресс-служба «Ростова» в клубном телеграм-канале.