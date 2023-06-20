Экс-игрок "Краснодара" Ари объяснил, в чем российские футболисты превосходят бразильцев

«После моих неплохих показателей в Швеции некоторые клубы из России начали проявлять ко мне интерес, но только после трех лет карьеры уже в Голландии появился шанс играть в России.



Я думал, что мы отличаемся друг от друга, что культура России отличается от бразильской. Но что касается футбола, есть много схожих игроков, не так много отличий. Разве что в футболе русские более дисциплинированные», – сказал Ари.