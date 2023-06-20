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Экс-игрок "Краснодара" Ари считает, что российские футболисты превосходят бразильских в дисциплине

Бывший нападающий сборной России и ряда отечественных клубов Ари в документальном фильме «Новый мир» рассказал об отличиях российских и бразильских футболистов.

Экс-игрок "Краснодара" Ари объяснил, в чем российские футболисты превосходят бразильцев
© РИА Новости

«После моих неплохих показателей в Швеции некоторые клубы из России начали проявлять ко мне интерес, но только после трех лет карьеры уже в Голландии появился шанс играть в России.

Я думал, что мы отличаемся друг от друга, что культура России отличается от бразильской. Но что касается футбола, есть много схожих игроков, не так много отличий. Разве что в футболе русские более дисциплинированные», – сказал Ари.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты проводят игры с соперниками из-за рубежа, но встречи носят товарищеский характер. Эти игры проводятся как на клубном, так и на уровне национальной сборной.

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