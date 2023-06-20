УЕФА представил маскота Евро-2024 в Германии. Им стал медвежонок
УЕФА на своём официальном сайте представил официального маскота предстоящего чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии. Им стал медвежонок.
Маскот впервые был представлен в одной из начальных школ Гельзенкирхена.
УЕФА
«Талисман отдаёт дань уважения популярной детской игрушке — плюшевому медведю, которая, как говорят, возникла в Германии в начале XX века», — гласит официальное заявление УЕФА.
В течение следующих двух недель болельщики на сайте УЕФА смогут проголосовать за имя нового талисмана. Все четыре варианта вдохновлены немецким словом «bär», означающим «медведь»: Albärt, Bärnardo, Bärnheart и Herzi von Bär.
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