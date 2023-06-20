УЕФА представил маскота Евро-2024 в Германии

УЕФА на своём официальном сайте представил официального маскота предстоящего чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии. Им стал медвежонок.

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Маскот впервые был представлен в одной из начальных школ Гельзенкирхена.

УЕФА

«Талисман отдаёт дань уважения популярной детской игрушке — плюшевому медведю, которая, как говорят, возникла в Германии в начале XX века», — гласит официальное заявление УЕФА.