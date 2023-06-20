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Журналист Моссу считает, что приговор Промесу означает позорное поражение для "Аякса" и сборной Нидерландов

Нидерландский журналист Сьорд Моссу портала AD назвал позорным тюремный срок игрока «Спартака» Квинси Промеса, написав об этом в своей статье.

В Нидерландах тюремный срок Промеса назвали позором для «Аякса» и сборной
© РИА Новости

«Приговор Квинси Промеса к 18 месяцам тюремного заключения знаменует позорное поражение для «Аякса» и KNVB. Амстердамский клуб и национальная футбольная ассоциация проигнорировали предупреждения полиции и инсайдеров по спортивным и финансовым причинам», — написал Моссу.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне 2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

Футболист «Спартака» обвинялся в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. В этот момент голландец уже был игроком «Аякса».

19 июня De Telegraaf сообщил, что нидерландский суд вынес обвинительное решение в адрес Промеса. Суд назначил футболисту наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года.

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