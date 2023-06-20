В Нидерландах тюремный срок Промеса назвали позором для «Аякса» и сборной

Нидерландский журналист Сьорд Моссу портала AD назвал позорным тюремный срок игрока «Спартака» Квинси Промеса, написав об этом в своей статье.

«Приговор Квинси Промеса к 18 месяцам тюремного заключения знаменует позорное поражение для «Аякса» и KNVB. Амстердамский клуб и национальная футбольная ассоциация проигнорировали предупреждения полиции и инсайдеров по спортивным и финансовым причинам», — написал Моссу.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне 2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

Футболист «Спартака» обвинялся в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. В этот момент голландец уже был игроком «Аякса».