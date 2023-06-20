Депутат Свищев отреагировал на высказывания украинского футболиста Зинченко

«Зинченко призывает игнорировать нынешние рекомендации МОК, о каком профессионализме может идти речь? Он может гавкать что хочет, но придет время, когда всех наших спортсменов восстановят. Как он будет смотреть в глаза всем нашим ребятам? Как он будет смотреть в глаза ребятам из «Уфы», где он сформировался как футболист? Время идет, отстранение закончится, и мы с него потом спросим», — сказал Свищев.