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Депутат Свищев задумался о профессионализме украинца Зинченко после его слов о россиянах

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает неприемлемыми высказывания украинского футболиста Александра Зинченко о допуске российских спортсменов. Его слова передает Sport24.

Депутат Свищев отреагировал на высказывания украинского футболиста Зинченко
© РИА Новости

«Зинченко призывает игнорировать нынешние рекомендации МОК, о каком профессионализме может идти речь? Он может гавкать что хочет, но придет время, когда всех наших спортсменов восстановят. Как он будет смотреть в глаза всем нашим ребятам? Как он будет смотреть в глаза ребятам из «Уфы», где он сформировался как футболист? Время идет, отстранение закончится, и мы с него потом спросим», — сказал Свищев.

Зинченко ранее упрекнул россиян за молчание о ситуации на Украине и заявил, что никогда не пожмет им руку. Он прошел молодежные команды донецкого «Шахтера», а в 2015 году подписал контракт с «Уфой». В 2016 году украинец перебрался в «Манчестер Сити».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

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