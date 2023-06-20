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«Спартак» взыскал с экс-гендиректора клуба Газизова 93 миллиона рублей

«Спартак» взыскал с бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова 93 миллиона рублей — сумму, которую он заплатил себе в последний день работы, и больше не видит оснований подавать иски к нему, сообщила «Матч ТВ» юрист московского клуба Татьяна Завьялова.

«Спартак» взыскал с экс-гендиректора клуба Газизова 93 млн рублей
© Матч ТВ

В мае сообщалось, что «Спартак» продолжает дело о взыскании с Газизова 93 миллионов рублей. Газизов занимал должность генерального директора с июля по декабрь 2020 года.

— У «Спартака» остались правовые претензии к Газизову? Ответные иски?

— По первой инстанции мы взыскали с него 93 миллиона рублей. У нас разная правовая позиция с ним. Его юристы подают верное количество исков, но по разным территориям и разным основаниям в надежде, что, может быть, где то выстрелит. У «Спартака» абсолютно другая позиция, мы выстроили четкие требования, дождались определенных решений судов по его искам и подали иск к нему и взыскали с него то, что он заплатил себе в последний день работы в клубе. Больше правовых оснований подавать иски к Газизову мы не видим. Не будем загружать правосудие, — сказала Завьялова «Матч ТВ».

Ранее Завьялова подтвердила «Матч ТВ» информацию о том, что Газизов подал уже седьмой иск к «Спартаку», в этот раз на сумму 359 миллионов 910 тысяч рублей. Иск касается расторжения трудового контракта, беседа по этому иску назначена на 13 июля.

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