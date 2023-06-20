«Спартак» взыскал с экс-гендиректора клуба Газизова 93 млн рублей

— По первой инстанции мы взыскали с него 93 миллиона рублей. У нас разная правовая позиция с ним. Его юристы подают верное количество исков, но по разным территориям и разным основаниям в надежде, что, может быть, где то выстрелит. У «Спартака» абсолютно другая позиция, мы выстроили четкие требования, дождались определенных решений судов по его искам и подали иск к нему и взыскали с него то, что он заплатил себе в последний день работы в клубе. Больше правовых оснований подавать иски к Газизову мы не видим. Не будем загружать правосудие, — сказала Завьялова «Матч ТВ».