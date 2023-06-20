Ротенберг заявил, что Дзюба обижен на Санкт-Петербург

«Время покажет, как все будет. На самом деле Дзюба просто обижен на Санкт Петербург. Когда он здесь играл за «Зенит», то говорил все по другому. Я с ним много раз общался, он приходил на наши матчи СКА.



Но теперь у Дзюбы есть сильная обида на Санкт Петербург, потому что он не играет больше за «Зенит». Тут все понятно.



Каждый имеет право на свое мнение, но личного тут ничего нет», — сказал Ротенберг.