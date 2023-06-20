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Тренер СКА Ротенберг ответил Дзюбе на его слова о выступлении клуба в Кубке Гагарина

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг оценил слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что петербургский клуб не сможет пять раз выиграть Кубок Гагарина. Его слова передает «Матч ТВ».

Ротенберг заявил, что Дзюба обижен на Санкт-Петербург
©  РИА Новости

«Время покажет, как все будет. На самом деле Дзюба просто обижен на Санкт Петербург. Когда он здесь играл за «Зенит», то говорил все по другому. Я с ним много раз общался, он приходил на наши матчи СКА.

Но теперь у Дзюбы есть сильная обида на Санкт Петербург, потому что он не играет больше за «Зенит». Тут все понятно.

Каждый имеет право на свое мнение, но личного тут ничего нет», — сказал Ротенберг.

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Летом 2022 года он перешел в турецкую «Адану Демирспор». Всего форвард сыграл четыре матча за клуб, ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября, а 3 ноября игрок и клуб расторгли контракт.

С этого года Дзюба выступает за московский «Локомотив».

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