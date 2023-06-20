Ротенберг заявил, что Дзюба обижен на Санкт-Петербург

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг оценил слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что петербургский клуб не сможет пять раз выиграть Кубок Гагарина. Его слова передает «Матч ТВ».
«Время покажет, как все будет. На самом деле Дзюба просто обижен на Санкт Петербург. Когда он здесь играл за «Зенит», то говорил все по другому. Я с ним много раз общался, он приходил на наши матчи СКА.
Но теперь у Дзюбы есть сильная обида на Санкт Петербург, потому что он не играет больше за «Зенит». Тут все понятно.
Каждый имеет право на свое мнение, но личного тут ничего нет», — сказал Ротенберг.
Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Летом 2022 года он перешел в турецкую «Адану Демирспор». Всего форвард сыграл четыре матча за клуб, ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября, а 3 ноября игрок и клуб расторгли контракт.
С этого года Дзюба выступает за московский «Локомотив».