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Миранчук может сыграть за «Родину Медиа» Тарасова. Дмитрий сказал, что Алексей «хочет очень много денег»

Игрок сборной России может присоединиться к медиафутбольной команде «Родина Медиа».

Миранчук может сыграть за «Родину Медиа» Дмитрия Тарасова
© Sports.ru

Руководители клуба Дмитрий Тарасов и T-Killah анонсировали возможное участие Алексея Миранчука на BetBoom МКС-2023.

19 июня T-Killah выложил совместное фото с Тарасовым и Миранчуком:

«Сегодня орги МКС разрешили дозаявить игроков, Леша с нами, на сборы через неделю, против FC Bus сыграет!»

Позже Дмитрий Тарасов рассказал о переговорах с бывшим партнером по «Локомотиву».

«Приезд Алексея Миранчука? Прорабатываем вариант с тем, чтобы он за нас сыграл, но он очень много денег хочет. Он же не должен играть бесплатно, топовый футболист!

Дозаявить игрока можно, ищем деньги. Если найдем — на одну игру, думаю, загоним. По срокам не знаю, все в стадии переговоров», — сказал 36-летний хавбек.

Минувший сезон Миранчук провел в «Торино» на правах аренды. Права на него принадлежат «Аталанте».

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