Миранчук может сыграть за «Родину Медиа» Дмитрия Тарасова

«Приезд Алексея Миранчука? Прорабатываем вариант с тем, чтобы он за нас сыграл, но он очень много денег хочет. Он же не должен играть бесплатно, топовый футболист!



Дозаявить игрока можно, ищем деньги. Если найдем — на одну игру, думаю, загоним. По срокам не знаю, все в стадии переговоров», — сказал 36-летний хавбек.