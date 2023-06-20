Малком может перейти в «Ювентус»

Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Малком может перейти в туринский «Ювентус», информирует UOL.

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Согласно сведениям источника, туринский клуб уже начал переговоры и готовит официальное предложение для «Зенита» – трансфер бразильца оценивается в € 30–40 млн.

Напомним, в сезоне-2022/2023 на счету Малкома 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и семью результативными передачами. Форварда признали лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиге.