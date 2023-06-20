$83.99+0.3491.80+0.16

7-кратная чемпионка Англии: мне приходилось притворяться мальчиком, чтобы играть в футбол

Бывшая нападающая «Арсенала» и сборной Англии Рэйчел Янки рассказала, как играла в футбол в детстве.

7-кратная чемпионка Англии: мне приходилось притворяться мальчиком, чтобы играть в футбол
© globallookpress.com

«Когда мне было восемь лет, девочки не играли в футбол. Люди не понимали, что девушке может подходить игра. Родители и учителя сказали бы, что ей нужно сосредоточиться на учёбе. В такой ситуации приходится либо слушать остальных, либо поверить в себя.

Я присоединилась к команде, постригла волосы и назвалась Рэем. Все говорили, что я прекрасный игрок, что я великолепна, но когда люди узнали правду, они сказали, что мне не следует играть. Тогда я решила, что буду доказывать своё мастерство не на словах, а на деле», — приводит слова Янки Goal.

Янки шесть раз выигрывала чемпионат Англии с «Арсеналом» и один раз — с «Фулхэмом».

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители