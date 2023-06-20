7-кратная чемпионка Англии: мне приходилось притворяться мальчиком, чтобы играть в футбол

«Когда мне было восемь лет, девочки не играли в футбол. Люди не понимали, что девушке может подходить игра. Родители и учителя сказали бы, что ей нужно сосредоточиться на учёбе. В такой ситуации приходится либо слушать остальных, либо поверить в себя.



Я присоединилась к команде, постригла волосы и назвалась Рэем. Все говорили, что я прекрасный игрок, что я великолепна, но когда люди узнали правду, они сказали, что мне не следует играть. Тогда я решила, что буду доказывать своё мастерство не на словах, а на деле», — приводит слова Янки Goal.