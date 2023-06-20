"Аль-Иттихад" готов заплатить 60 млн евро за нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина

Корейский футболист "Тоттенхэма" Сон Хын Мина может перебраться в Саудовскую Аравию. По сведениям СМИ, "Аль-Иттихад", представляющий Саудовскую Аравию, заинтересован в услугах 30-летнего корейского вингера Сон Хын Мина, защищающего цвета "Тоттенхэма". Саудовский клуб заплатить 60 млн евро, а самому футболисту может быть предложен 4-х летний трудовой договор с окладом в размере 30 млн евро в год. Как отмечает источник, "Тоттенхэм" не хочет расставаться со своим лидером.

Сон Хын Мин представляет цвета "Тоттенхэма" с 2015 года. В майке английского коллектива кореец сыграл 372 поединка. В них он сумел забить 145 голов и отдать 80 результативных пасов. В завершившемся сезоне игрок отметился 14 голами и оформил 6 ассистов, поучаствовав в 47 играх за "Тоттенхэм". В активе Сон Хын Мина 35 мячей в 108 встречах за сборную Кореи. Отметим, что недавно "Аль-Иттихад" подписал Карима Бензема.